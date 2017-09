Trump beledigt zwarte sporters: footballspelers die niet opstaan tijdens volkslied zijn 'hoerenzonen'

Trump vs. sporters Plus

Donald Trump heeft het druk dit weekeinde. Er moet een nieuwe zorgwet komen, het Amerikaanse gebiedsdeel Puerto Rico ligt in puin, en er vlogen Amerikaanse bommenwerpers langs Noord-Korea. Maar de president concentreert zich op het belangrijkste: het beledigen van zwarte sporters. Zo is een van de beste basketballers van de VS niet welkom in het Witte Huis.