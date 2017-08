Trump bedreigt Venezuela met "militaire optie"

Nadat hij de Venezolaanse president Nicolas Maduro eerder al een "dictator" noemde, heeft de Amerikaanse president Donald Trump nu gezegd dat hij een "militaire optie" niet uitsluit als het aankomt op acties gericht tegen Venezuela. Het onverwachte dreigement is de nieuwste reactie van de Verenigde Staten op de politieke crisis in Venezuela.

"De mensen zien af en zijn aan het dood gaan. We hebben veel opties voor Venezuela, waaronder mogelijk een militaire optie indien nodig," vertelde Trump aan de aanwezige journalisten tijdens een persconferentie in de Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey. Volgens Trump hebben de VS troepen die over de hele wereld gestationeerd zijn. "Sommigen ver weg, maar Venezuela is naast de deur," aldus Trump.



De president deed zijn uitspraak in het bijzijn van minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson en de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley.



Het Pentagon heeft echter al laten weten dat het voorlopig geen bevelen van het Witte Huis aangaande de situatie in Venezuela ontvangen heeft.

Crisis De politieke en economische crisis in Venezuela blijft zich uitbreiden. Eind vorige maand vond een omstreden stemming plaats, die het bewind van de Venezolaanse president Nicolas Maduro vrijwel onbeperkte macht geeft. De stemming ging gepaard met onlusten waarbij tien mensen om het leven kwamen. Een dag later liet de regering twee kopstukken van de oppositie in het land oppakken. In het land is gebrek aan voedsel en medicijnen. De inflatie is opgelopen tot zo'n 700 procent per jaar. Ook de misdaadcijfers stijgen.



De voorbije vier maanden kwamen al meer dan 120 mensen tijdens protesten in Venezuela. Duizenden anderen werden gearresteerd. Share "Ik hoop dat het allemaal goed komt. Niemand houdt meer van vreedzame oplossingen dan president Trump."