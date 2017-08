Trump bedreigt Noord-Korea met "vuur en furie"

De VS en Japan vrezen dat Noord-Korea erin geslaagd is een kernkop te ontwikkelen die klein genoeg is om op intercontinentale raketten te plaatsen. Dat zou een belangrijke mijlpaal zijn in het nucleaire bewapeningsprogramma van ­dictator Kim Jong-un.

The Washington Post wist de hand te leggen op een recent rapport van Amerikaanse inlichtingen-en veiligheidsdiensten waarin staat dat Noord-Korea kernwapens heeft geproduceerd voor raketten die de VS kunnen bereiken. Het land zou beschikken over zestig kernkoppen – volgens nucleaire experts een verrassend hoog aantal.