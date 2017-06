Trump aanvaardt uitnodiging Macron om in Parijs viering 14 juli bij te wonen

In het Elysée in Parijs luidde het gisteren dat Macron in een telefoontje een uitnodiging aan Trump en zijn echtgenote Melania had herhaald om het traditioneel militair defilé in Parijs bij te wonen.



Frankrijk wil daarbij ook gedenken dat de VS honderd jaar geleden ook in de Eerste Wereldoorlog stapten. Washington had Duitsland toen de oorlog verklaard en begon aan de zijde van Frankrijk en zijn bondgenoten te vechten.



Aan de militaire parade zullen ook Amerikaanse soldaten deelnemen, zeg het Elysée.