Trump aangekomen in Texaans rampgebied

De president is in het gezelschap van zijn echtgenote Melania. Corpus Christi is niet ver van de plek waar Harvey, toen nog een orkaan, zaterdag aan land kwam. Bij zijn aankomst herhaalde Trump zijn belofte dat de federale overheid zal bijspringen om de miljardenschade die storm en regen veroorzaken te betalen.

In het rampgebied zijn inmiddels negen doden geteld als gevolg van het natuurgeweld. In Houston en omgeving, die nog steeds gebukt gaan onder zware regens, hebben zowat 30.000 mensen opvang moeten zoeken omdat hun huizen zijn ondergelopen.

Record

De tropische storm Harvey breekt intussen record na record. Volgens de nationale weerdienst is in Pearland ten zuiden van de stad Houston in Texas bijna 125 cm regen terechtgekomen in een pluviometer aan een brug ter hoogte van Mary's Creek.

Dat gebeurde sinds vrijdag, toen Harvey nog als orkaan van de categorie 4 land bereikte. Het vorige record bedroeg 122 cm, veroorzaakt door de tropische storm Amelia in juli 1978. Die ging toen in Texas nabij de grens met Mexico aan land. Enkel op de Hawaiaanse eilanden is ooit nog meer regen gemeten.

Er worden voor een deel van Texas en Louisiana nog twee neerslagdagen verwacht.