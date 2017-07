Truck met overleden migranten gevonden in Texas

Plaatselijke media melden dat acht mensen onder wie twee kinderen in de truck zijn gestikt. Twintig anderen zijn onder meer met helikopters in uitgedroogde toestand naar ziekenhuizen gebracht. De toestand van enkelen is kritiek, aldus de brandweer van San Antonio.



De politie opende de truck nadat een medewerker van de supermarkt alarm had geslagen. De chauffeur van de truck is gearresteerd.

Breaking 2:28am - SAFD confirms multiple bodies found inside a trailer parked outside a Walmart in SW San Antonio. @KENS5 pic.twitter.com/Av8JviQt9f — Jack Acosta(@ JackAcostaKENS5) 23/07/17 02:00 Breaking 252am - SAPD & SAFD update outside Walmart in SW San Antonio after 8 bodies found inside trailer. @KENS5 pic.twitter.com/MMYLBZf72Z — Jack Acosta(@ JackAcostaKENS5) 23/07/17 02:00