Tornado verrast strandgangers nabij Rome: tien gewonden

De hulpdiensten verzorgden vier gewonden op het strand, zes andere gewonden werden overg ebracht naar het ziekenhuis. Niemand is er erg aan toe. De windhoos kwam volledig onverwacht. Nadat de wind was verdwenen, was het weer stralend weer. Ostia ligt op ongeveer dertig kilometer van Rome.



In Capalbio, in de Italiaanse regio Toscane, woedde zondag een hevige bosbrand. Twee campings werden geëvacueerd en de politie sloot een spoorlijn en een belangrijke autoweg af.



Het zuiden van Europa wordt dit weekend getroffen door een hittegolf, met temperaturen in het zuiden van Spanje tot boven de 40 graden.





Tromba d'aria a Ostia Allo stabilimento Zenit 16 luglio 2017 Qui l'articolo http://www.lamiaostia.com/news/index.asp?TOPIC_ID=463