Topman Egyptische spoormaatschappij stapt op na treinramp

Vrijdag reed een trein afkomstig uit Caïro in op een trein die aan het wachten was in het station van de kuststad Alexandria. De twee treinbestuurders en twee assistenten werden gisteren opgepakt, maakte het officiële persagentschap Middle East News eerder op de dag al bekend. Negen verantwoordelijken en werknemers van de spoormaatschappij werden voor drie maanden geschorst, weet de krant al-Masry al-Youm.



De oorzaak van het ongeval is voorlopig niet bekend. Ook over de dodentol is er onenigheid; de staatstelevisie spreekt van 49 doden terwijl de minister van Volksgezondheid het houdt op 42 doden.