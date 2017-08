Toespraak Trump: VS blijven in Afghanistan

De VS blijven voorlopig in Afghanistan. Dat zei hij gisteren in zijn toespraak. Een overhaaste terugtrekking zou het land in chaos achterlaten en zou de weg effenen voor een machtstoename van onder meer Islamitische Staat (IS) en de Taliban. Als voorbeeld noemde hij de Amerikaanse terugtrekking uit Irak in 2011, die de opkomst van IS mogelijk heeft gemaakt.

Trump liet zich vanaf de de militaire basis van Fort Myer in Arlington (Virginia) echter niet specifiek uit over het sturen van extra troepen. In plaats daarvan zei hij dat de Amerikaanse strategie in Afghanistan wordt aangepast: militaire acties zullen niet meer vooraf worden aangekondigd en militaire leiders te plekke krijgen meer ruimte om zelf beslissingen te nemen. "De vijanden van Amerika zullen nooit weten wat we van plan zijn", aldus Trump. "Met micro-managing in Washington D.C. winnen we geen gevechten."