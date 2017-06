Toeristenboot met 150 passagiers zinkt in Colombia: "Zeven doden en nog vier vermisten"

Gisterenmiddag was de balans van het ongeval zeven doden, vier vermisten, en 154 mensen werden gered. Aan boord van de boot waren ook drie Belgen aanwezig, bevestigt Buitenlandse Zaken aan VTM Nieuws. "Maar zij zijn gelukkig ongedeerd", klinkt het.



Twee van de geredde opvarenden liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn in een stabiele toestand, aldus het Colombiaanse rampenagentschap. "Er wordt nog onderzoek gevoerd naar twee mensen, om te weten te komen of ze vermist zijn of bij hun families zijn", aldus een bron binnen het agentschap.



De reddingswerkzaamheden werden bemoeilijkt door algen in het meer, dat 30 tot 40 meter diep is. Vijfendertig duikers zijn op zoek naar slachtoffers in het water.



Oorzaak onbekend

De oorzaak van de scheepsramp is nog niet gekend. Het schip zonk zondagnamiddag in slechts enkele minuten tijd. Volgens een passagier waren er aan boord van het schip geen reddingsvesten.



Het parket gaat aan de lokale autoriteiten "een rapport rond de controles van de vaardiensten op het meer vragen, over het gebruik van reddingsvesten en het respecteren van de snelheidslimieten".



President Juan Manuel Santos ontkent dat het schip overvol was.



Het meer van El Penol de Guatapé is een groot stuwmeer. Het ligt op zo'n tachtig kilometer van de Colombiaanse stad Medellin en op zo'n vierhonderd kilometer van hoofdstad Bogota.



Was u aan boord van het schip of kent u de Belgen die aan boord waren, laat dan iets weten aan onze redactie via 3535@hln.be

Accidente de embarcación con decenas de turistas en la represa de Guatapé https://t.co/FcoioHqZ88 #LAFM pic.twitter.com/m1YtmGVYcG — LA FM(@ lafm) 24/06/17 02:00 @NoticiasRCN emergencia en guatape pic.twitter.com/8UinavdHIQ — Robinson(@ Robinsconcejal) 24/06/17 02:00 La @FuerzasMilCol ya hacen presencia en Guatapé para atender a las personas afectadas. https://t.co/yvFrSHfUXX pic.twitter.com/okETnohMC8 — Kienyke(@ kienyke) 24/06/17 02:00