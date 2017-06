Toeristenboot met 150 passagiers zinkt in Colombia: "Drie doden en dertig vermisten"

De Colombiaanse luchtmacht heeft een helikopter uitgestuurd naar Guatapé om hulp te verlenen. Gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.



Verdere officiële informatie is nog niet beschikbaar. In een video die circuleert op sociale media is te zien hoe de boot zinkt, terwijl andere boten naderen om hulp te bieden.



Het meer van El Penol de Guatapé is een groot stuwmeer. Het ligt op zo'n tachtig kilometer van de Colombiaanse stad Medellin en op zo'n vierhonderd kilometer van hoofdstad Bogota.



Later meer.

Accidente de embarcación con decenas de turistas en la represa de Guatapé https://t.co/FcoioHqZ88 #LAFM pic.twitter.com/m1YtmGVYcG — LA FM(@ lafm) 24/06/17 02:00 @NoticiasRCN emergencia en guatape pic.twitter.com/8UinavdHIQ — Robinson(@ Robinsconcejal) 24/06/17 02:00 La @FuerzasMilCol ya hacen presencia en Guatapé para atender a las personas afectadas. https://t.co/yvFrSHfUXX pic.twitter.com/okETnohMC8 — Kienyke(@ kienyke) 24/06/17 02:00