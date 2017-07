Tinder betaalt voor vlucht die vrouw miste omdat haar date te goed was

In haar bedanking beschreef Kim ook een romantische avond die ze doorbracht met een Tinderdate in de Italiaanse hoofdstad Rome. Ze had het zo naar haar zin gehad dat ze besliste haar vlucht de volgende dag te missen om nog wat extra tijd met haar date te kunnen doorbrengen, een beslissing die haar 400 dollar kostte.



Een maand nadat de post op haar blog was verschenen, kreeg ze antwoord van Tinder dat ze haar de vlucht wilden terugbetalen. Kim liet via Twitter weten dat het geen loze belofte was en Tinder daadwerkelijk de prijs van de vlucht heeft terugbetaald.

Whoa ¿ I wrote this thank you letter to Tinder on @Medium a month ago. Today @Tinder wrote me a letter back https://t.co/E6p61hRA2Y pic.twitter.com/KHiRFTKiuY — erin kim aka agnes(@ agnesonduty) 19/07/17 02:00 status update: IT REALLY HAPPENED. tinder gave me $400?????????????!!!!! pic.twitter.com/heyLNzB6r2 — erin kim aka agnes(@ agnesonduty) 23/07/17 02:00