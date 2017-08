Tillerson wil dialoog met Noord-Korea: "Wij zijn jullie vijand niet"

"We streven geen machtswisseling na, gaan niet de aanzet geven voor hereniging van het schiereiland en we zijn niet op zoek naar een excuus om onze militairen naar gebieden ten noorden van de 38ste breedtegraad te sturen", aldus Tillerson, zich via de verslaggevers op het department richtend tot de Noord-Koreanen. "Wij zijn jullie vijand niet... maar jullie confronteren ons met een onacceptabele dreiging. Daarop moeten we reageren."

Tillerson sprak de wens uit dat het regime in Pyongyang dat op een zeker moment ook begint te begrijpen. "Dan gaan we graag bij elkaar zitten om te praten."