Tillerson: "Rusland bereid om te praten over Oekraïne"

Tillerson zegt dat de VS vastberaden zijn alle betrokken partijen samen te brengen. Het land heeft grote meningsverschillen met Rusland, onder andere over Oekraïne. Maar het is geen goed idee "om alle banden door te snijden op basis van een enkele kwestie", aldus de minister.

Russisch minister van Buitenlandse Zaken Lavrov kondigde na de ontmoeting aan dat de regering-Trump binnenkort een speciale vertegenwoordiger voor de onderhandelingen naar Moskou stuurt. Kurt Volker zal met Vladislav Surkov, de Russische gezant voor de Oekraïne-crisis, spreken over het conflict in het oosten van het land.

Het was de eerste ontmoeting tussen Amerikaanse en Russische topvertegenwoordigers sinds president Donald Trump zijn handtekening zette onder een nieuw pakket sancties tegen Moskou.