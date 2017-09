Tientallen Belgen op Cuba en Dominicaanse Republiek naar ander hotel gebracht

Share We weten nu tenminste 100% zeker dat iedereen in veiligheid is ©REUTERS ©AFP

In Samana, in het noorden van de Dominicaanse Republiek, werd een zestigtal reizigers uit voorzorg uit een accommodatie geëvacueerd. De Belgische toeristen werden, na een bustransfer van vier uur, uiteindelijk ondergebracht in een resort in de meer zuidelijk gelegen hoofdstad Santo Domingo. In de Cubaanse vakantieregio Varadero werden dan weer twaalf toeristen door de lokale overheid overgebracht naar een andere hotel.



"Het gaat in de eerste plaats om voorzorgsmaatregelen", zegt Piet Demeyere, woordvoerder van Tui. "Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat de schade op de Dominicaanse Republiek wel zal meevallen, omdat de storm zich meer noordelijk verplaatst. Maar we weten nu tenminste honderd procent zeker dat iedereen in veiligheid is."



Ook reisorganisator Thomas Cook had gisteren al een tiental reizigers in Plata, op de Dominicaanse Republiek, overgebracht naar een ander hotel.