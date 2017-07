Tientallen aanhangers van Navalny opgepakt in Rusland

Alleen al in Moskou werden dertig mensen opgepakt die meehielpen aan een campagne van Navalny. Volgens het burgerrechtenportaal OVD-Info werden in andere steden ook nog een twintigtal mensen opgepakt. Navalny had opgeroepen om dit weekend in verschillende Russische steden campagne te voeren. Zijn aanhangers deelden daarbij rode ballonnen en pamfletten uit.

De politie heeft de berichten over de arrestatie van de actievoerders nog niet bevestigd. Maar op Russische onlinemedia zijn wel beelden te zien van politieagenten die actie ondernemen.

Navalny werd vrijdag nog vrijgelaten door de Russische diensten. Hij zat 25 dagen in administratieve aanhouding omdat hij in juni een verboden manifestatie tegen corruptie had georganiseerd in Moskou.

De Kremlincriticus wil volgend jaar in maart deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Maar volgens de centrale kiescommissie kan hij niet verkozen worden, omdat hij een veroordeling voor corruptie heeft opgelopen.