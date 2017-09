Tien islamisten gedood bij raid nabij Cairo

Tien "islamitische militanten" zijn vandaag gedood bij een raid van de Egyptische politie in Ard el-Lewaa nabij Cairo. Dat is in veiligheidskringen vernomen.

Volgens de zegslui behoorden de islamisten tot de Provincie van de Sinaï, een jihadorganisatie die in 2014 trouw heeft gezworen aan Islamitische Staat (IS). Bij de raid liepen vijf agenten verwondingen op. De veiligheidstroepen vielen twee appartementen binnen waar naar zij vermoedden een terreurcel bezig was wapens en explosieven klaar te maken voor een terreurdaad.