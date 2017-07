Thomas Cook repatrieert 65 Belgen uit Kos na aardbeving

Thomas Cook legt vandaag een speciale vlucht in om zijn Nederlandse, Duitse en Belgische klanten die op Kos verbleven, te repatriëren. De touroperator doet dit, omdat deze reizigers niet meer in hun hotel kunnen overnachten en omdat er op dit ogenblik geen mogelijkheden zijn om al deze reizigers onder te brengen in andere hotels op Kos voor de rest van hun verblijf.

©EPA De repatriëringsvlucht zal landen op de luchthaven van Frankfurt, Duitsland. Thomas Cook zal hen met de bus naar Brussels Airport brengen. De hele terugreis worden de gerepatrieerden begeleid door twee mensen van Thomas Cook Special Assistance Team. "Al deze reizigers krijgen automatisch de terugbetaling van de niet-genoten nachten", zo meldt Thomas Cook België in een persbericht. De Belgische reizigers logeerden allen in het beschadigde Continental Palace. Op het moment van de aardbeving verbleven daar 76 Belgen. 65 van hen keren vandaag terug met een repatriëringsvliegtuig, 11 andere landgenoten blijven op Kos. Zij konden terecht in een ander hotel, zo meldt de VRT.

Wat de andere reizigers uit andere hotels op Kos en Bodrum betreft, benadrukt Thomas Cook dat de situatie weer stabiel is. Thomas Cook begrijpt dat de reizigers schrik hebben, maar benadrukt dat er geen reden toe is: "Alle hotels zijn grondig gecontroleerd en veilig bevonden. Iedereen kan zijn vakantie dus voortzetten in het geboekte hotel. Er is geen reden voor een algemene repatriëring."