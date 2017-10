Theresa May suggereert dat ze bereid is om Boris Johnson te ontslaan

Brits premier Theresa May heeft aangegeven dat ze bereid is om haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson te laten vallen. Dat doet ze nadat haar positie eerder deze week aan het wankelen werd gebracht, schrijft The Guardian.

May antwoordde dat ze "de uitdaging niet uit de weg zal gaan", toen ze gevraagd werd naar een mogelijk ontslag van Johnson. Die haalde zich de woede van zijn collega's op de hals met zijn uitlatingen over de brexit, die vragen deden rijzen over het leiderschap binnen de Conservatieve partij en binnen de regering.

"Ik ben de premier, en deel van mijn job is om te verzekeren dat ik altijd de beste mensen in mijn regering heb, om het beste te maken van al het beschikbare talent in mijn partij."

Niet over ambitie

'Ik wil zien dat de premier hem aan zijn woorden houdt' De uitspraak van de premier kreeg de steun van de Conservatieve leider in Schotland, Ruth Davidson. Zij waarschuwde dat "mensen in de regering zitten, ten dienste van de premier".

Davidson voegde eraan toe dat Johnson dan wel publiekelijk zijn loyauteit aan May betuigd heeft, maar spoorde de premier aan om Johnson aan zijn woord te houden. "Hij heeft deze week verklaard dat hij volledig achter elk punt, elke komma en elk woord van Mays toespraak staat. Ik wil zien dat de premier hem aan die woorden houdt", klonk het op de BBC.

Ze wees enkele regeringsleden er ook nog even fijntjes op dat ze niet mogen vergeten hoe vereerd ze zouden moeten zijn om hun land te dienen. "Het zou nooit over ambitie moeten gaan."