Theresa May onder druk binnen eigen partij: twee topadviseurs nemen ontslag

"Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn aandeel in deze verkiezingen", staat in een verklaring van de kabinetschef. Hij geeft toe dat de verkiezingsuitslag een teleurstelling was, "maar die is niet te wijten aan een gebrek aan steun voor Theresa May, maar wel aan een onverwachte toename van het aantal kiezers voor Labour (...) De Conservatieven wonnen meer dan 13,6 miljoen stemmen, dat is een historisch record en meer dan Tony Blair won in alledrie zijn verkiezingsoverwinningen", klinkt het.

Mochten haar adviseurs niet zijn opgestapt, dreigde haar positie in vraag te worden gesteld. De Britse premier liet vrijdag al verstaan dat ze niet van plan is om af te treden.

De krant The Guardian berichtte dat ministers en een reeks Kamerleden de premier te verstaan hadden gegeven dat ze haar twee naaste raadgevers en medewerkers Fiona Hill en Nick Timothy de laan uit moest sturen. Met hun ontslag zou May moeten bewijzen dat ze verandering wil na de verkiezingen, klonk het.

Senior Tories say Nick Timothy and Fiona Hill must be sacked this weekend or leadership challenge on Monday

Meerderheid kwijt

May's Conservatieve Partij verloor donderdag tegen de verwachtingen in de meerderheid in de Britse Tweede Kamer. En dat was tien dagen voor de geplande start van onderhandelingen over het beëindigen van het lidmaatschap van de Europese Unie. May wilde met extra steun in het parlement aan de onderhandelingen beginnen.

