Texas en Louisiana zetten zich schrap voor orkaan Harvey: windsnelheden tot 180 km/h verwacht

Kustbewoners bereiden zich voor op de storm met zandzakjes, houten planken, watervoorraden en generatoren. Harvey zal Texas vermoedelijk in de omgeving van de stad Corpus Christi bereiken en daarna in kegelvorm verder landinwaarts trekken.



"De storm zal wellicht meerdere gevaren met zich meebrengen, denk maar aan zware neerslag en stormvloed", verklaarde de weerdienst. Plaatselijk meer dan een halve meter neerslag behoort tot de mogelijkheden. Indien de storm het vasteland bij vloed bereikt, zullen de gevolgen zwaarder zijn.



Noodtoestand

Mogelijk trekt de orkaan slechts langzaam vooruit en dat zou grotere hoeveelheden neerslag betekenen. Het orkaancentrum waarschuwt ook voor overstromingen in Louisiana en in het noorden van Mexico tegen begin volgende week.



De Texaanse gouverneur Greg Abbott kondigde voor zijn staat de noodtoestand af. Bedoeling is vooral om gemakkelijker financiële hulp van de overheid los te krijgen.



Texas maakte in 2008 zijn laatste orkaan mee en die droeg de naam Ike. Toen kwamen 21 mensen om in Texas, Louisiana en Arkansas.