Terwijl May zich vastklampt aan brexit-boei, bestuurt de rest het land

"Arriva, arriva!". Ingeklemd tussen Amerikaanse en Japanse toeristen roept een Italiaans meisje haar moeder. Ze heeft de Grenadiers met hun berenmutsen al voorbij zien marcheren en ook de kroon was voorbijgekomen, in een speciale wagen, maar daar is dan eindelijk de 'Regina'. In een Bentley. Waar is de Gouden Koets? Waar zijn de koninklijke paarden? Voor het eerst sinds 1974 beleeft het Verenigd Koninkrijk een troonrede zonder veel pracht en praal, nota bene het vakgebied waar de Britten in uitblinken.