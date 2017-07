Terug naar Trump: "Hij is onze door God gezonden redder"

Toen Donald Trump uit het klimaatakkoord stapte, beloofde hij in Somerset, Pennsylvania, een nieuwe steenkoolmijn te openen die de regio van de ondergang moet redden. De euforie onder de bewoners is groot, ook al zal de mijn voor slechts honderd nieuwe jobs zorgen. 'Donald Trump is de middenklasse van dit land aan het redden, en het enige wat journalisten doen, is hem als een dwaas afschilderen.'

Wie door het groene, heuvelachtige landschap van Somerset reist, ontdekt al snel wat hier de basiselementen zijn voor een geslaagd en gelukkig leven: een groot huis met grote tuin, een dito zitmaaier, twee à drie kinderen, een hond en zeker ook enkele schommelstoelen op het portaal om idyllisch van de zonsondergang te genieten.