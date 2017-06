Terroristen Londen wilden 'Nice' kopiëren, maar kregen huur truck niet voor elkaar

De drie terroristen die vorige week vrijdag in Londen met een bestelbus inreden op voetgangers en vervolgens voorbijgangers met messen doodstaken, waren aanvankelijk van plan een vrachtwagen te huren. Volgens de Britse politie waren ze uit op een bloedbad zoals in Nice, waar een moslim-extremist juli vorig jaar 86 mensen doodreed met een vrachtwagen.

De leider van het drietal, Khuram Butt, probeerde een 7,5 ton zware vrachtwagen te huren voor de aanslag, maar dat lukte niet doordat er iets misging met de betaling. Uiteindelijk kozen de drie voor een bestelbus waarmee ze op de London Bridge drie mensen doodreden. Later staken ze in een nabijgelegen uitgaanswijk nog vijf mensen dood. Daarnaast vielen er tientallen gewonden. De Britse politie riep autoverhuurbedrijven op waakzaam te zijn en alle verdachte aanvragen onmiddellijk te melden. Maar het lijkt niet eenvoudig kwaadwillende figuren ertussenuit te pikken: Butt huurde de bestelbus met zijn mobiele telefoon die hij kort daarvoor had aangeschaft.

In de bus vond de politie achteraf ook flessen met brandstof die ze kennelijk als molotov-cocktails wilden gebruiken. ©EPA Zaterdagochtend arresteerde de politie in de Londense wijk Barking een man op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Barking is ook de wijk waar twee van de aanslagplegers vandaan kwamen. Ook in een andere buitenwijk van Londen werd een terreurverdachte gearresteerd. Het is niet bekend wat zij van plan waren.

Molotov-cocktails Share Uit een reconstructie blijkt dat de aanslagplegers twee keer over de brug reden om het terrein te verkennen Uit een reconstructie van de politie blijkt dat de aanslagplegers twee keer over de brug reden om het terrein te verkennen, voordat ze met hun bestelbus op voetgangers inreden. In de bus vond de politie achteraf ook flessen met brandstof die ze kennelijk als molotov-cocktails wilden gebruiken. Ook in een flat in oost-Londen, waar zij de aanslag voorbereidden, trof de politie flessen met brandstof aan, plus een aantal plastic flessen die bedoeld waren voor de nep-bomgordels die de drie bij hun aanslag omhadden. Ook vond de politie tape waarmee zij hun messen aan hun polsen hadden vastgezet. Volgens de politie ging het om kunststoffen messen, waarvoor ze kennelijk hadden gekozen zodat die niet zouden worden ontdekt met metaaldetectors. Volgens de politie ging het om kunststoffen messen, waarvoor ze kennelijk hadden gekozen zodat die niet zouden worden ontdekt met metaaldetectors. ©EPA