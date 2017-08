Terrorist kerstmarkt Berlijn vandaag begraven in Tunesië

Anis Amri, de terrorist die eind vorig jaar elf mensen doodde door in te rijden op de kerstmarkt in Berlijn, is vandaag begraven in zijn geboorteplaats in Tunesië. Dat melden Tunesische autoriteiten.

Amri sloeg na de aanslag op de vlucht en werd vier dagen later bij een routinecontrole doodgeschoten door agenten in het Italiaanse Milaan. Zijn lichaam werd een maand geleden overgedragen aan de Tunesische autoriteiten. Daar werd het stoffelijk overschot in een ziekenhuis bewaard, er werd ook nog een autopsie uitgevoerd.



De familie kreeg gisteren zijn lichaam en de begrafenisplechtigheid vond vandaag plaats in Oueslatia, in centraal Tunesië.