Terreurverdachte Eifeltoren niet langer in voorlopige hechtenis

Een terreurverdachte die vorige zaterdag aan de Eifeltoren in Parijs met een mes gedreigd zou hebben en "Allahu Akbar" (god is groot) geroepen zou hebben, zit niet langer in voorlopige hechtenis. De man is overgebracht voor een psychiatrisch onderzoek naar het ziekenhuis, waar hij ook al verbleef voor het incident. Dat melden bronnen bij het gerecht in Parijs.

Tegen de man, die volgens mediaberichten negentien jaar is, loopt een onderzoek wegens poging tot moord op een functionaris "in verband met een terroristisch plan", klinkt het bij gerechtelijke bronnen. Volgens nieuwszender Franceinfo gaf de man toe dat hij van plan was een aanslag op militairen te plegen.