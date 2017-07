Terreurcel moest op Mallorca bloedbad aanrichten, Belgische imam mogelijk betrokken

Eén van de vier jihadisten die eerder deze week gearresteerd werden op Mallorca had als opdracht om vakantiegangers neer te steken in het stadje Inca op het populaire Spaanse eiland. De arrestatie van Abdulkader Mahmoudi heeft een Belgische link. Zij staat in verband met Chadlioui, de omstreden Antwerpse imam die werd opgepakt in Birmingham.

Abdulkader Mahmoudi, een Marokkaan, moest volgens onderzoeksrechter Santiago Pedraz exact dezelfde modus operandi hanteren als de daders van de aanslag op London Bridge, waar acht dodelijke slachtoffers vielen. Volgens rechter Pedraz moest Mahmoudi zo zijn 'strepen' als martelaar verdienen. Mahmoudi moest toeslaan in het stadje Inca, op 30 kilometer van de hoofdstad Palma de Mallorca. Het plaatsje staat bekend om zijn leerfabrieken en is erg populair bij de toeristen tijdens de zomermaanden. De rechter verwees Mahmoudi naar de gevangenis.

Belgische link epa06053620 Policemen carry evidence during a search at the residence of a suspect that ©EPA Mahmoudi werd woensdag aangehouden op Mallorca, samen met drie andere verdachten. Diezelfde dag werd een arrestatie verricht in Duitsland en een in het Engelse Birmingham. Daar liep volgens The Times of London de beruchte Tarik Chadlioui tegen de lamp. De Antwerps-Marokkaanse predikant Chadlioui (44) trekt al jarenlang door heel Europa onder de naam 'Tarik Ibn Ali' om geld in te zamelen voor goede doelen, zoals de bouw van een nieuwe moskee. Het federaal parket laat weten dat er tegen Chadlioui, die al een tweetal jaar met zijn vrouw en kinderen in Birmingham zou wonen, momenteel geen onderzoek loopt in ons land.

Chadlioui wordt ervan verdacht dat hij een terreurcel leidde die jongeren in Spanje zou rekruteren voor terreurbeweging IS Er liep een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. Chadlioui zou dus een van de zes verdachten zijn die opgepakt werden in een Spaans onderzoek naar een terreurcel op het eiland Mallorca. Chadlioui wordt ervan verdacht dat hij een terreurcel leidde die jongeren in Spanje zou rekruteren voor terreurbeweging IS. Ook zou hij de beweging via YouTube gepromoot hebben. Chadlioui verscheen nog deze week voor het Westminster Magistrates' Court in Londen, dat uitleveringsverzoeken en terreurgerelateerde zaken behandelt. De rechter besliste dat hij in de cel blijft, schrijft The Times.

Financiering Uit België vertrok hij na de invoering van het boerkaverbod, maar eerder deze maand kwam hij wel weer preken in verschillende Antwerpse moskeeën Eerder kwam Tarik Chadlioui in het nieuws omdat hij in een moskee in Parijs zou gepreekt hebben die Omar Mostefai bezocht, een van de daders van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Begin 2016 schreef het weekblad Humo nog dat Chadlioui resideert in Borgerhout en Molenbeek, hoewel algemeen werd aangenomen dat hij in Egypte verbleef. Vanuit de Scheldestad zou hij zijn financieringssysteem voor het salafisme beheren, klonk het toen.