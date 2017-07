Terreur nam af in 2016, cultuursector perkt aantal festivals en concerten niet in

Het aantal terreuraanslagen én het aantal doden die daarbij vielen, namen vorig jaar wereldwijd af. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen ziet Vlaams Cultuurminister Sven Gatz "geen tekenen dat de sector van de concert- en festivalorganisatoren zijn activiteiten inperkt omwille van de recente terreuraanslagen".

Het aantal terreurdaden daalde in vergelijking met het jaar voordien met negen procent, het aantal doden met dertien. De gevaarlijkste terreurorganisatie blijft Islamitische Staat (IS), met 1.133 aanslagen die in totaal 9.114 doden eisten. In totaal vielen over de hele wereld 25.621 doden en 33.184 gewonden bij 11.072 aanslagen. Het rapport is duidelijk vanuit Amerikaanse invalshoek opgesteld: zo blijft Iran de staat "die het terrorisme het meest steunt". De teruggang is vooral te danken aan de "ietwat rustiger toestand" in landen als Afghanistan, Jemen, Syrië, Nigeria en Pakistan, luidt het. Een toename van de terreur viel vooral waar te nemen in Somalië, India en Turkije.



Driekwart van de slachtoffers van terreurdaden viel in amper vijf landen: Irak, Afghanistan, Syrië, Nigeria en Pakistan.

België Vlaams Cultuurminister Sven Gatz ©BELGA In ons land zijn ondertussen geen tekenen dat concert- en festivalorganisatoren activiteiten inperken omwille van de recente terreuraanslagen. Dat stelt Vlaams Cultuurminister Sven Gatz in antwoord op een schriftelijke vraag van Manuela Van Werde (N-VA).



Gatz ontving naar eigen zeggen nog geen signalen van festivalorganisatoren over mogelijke problemen bij de organisatie van hun edities van 2016 en/of 2017. "Er zijn voor zover ik weet ook geen festivals die de zomer van 2017 overslaan om redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de terreurdreiging te maken hebben. Er zijn, opnieuw voor zover wij daar zicht op hebben, geen concertzalen die om dezelfde reden minder concerten organiseren", aldus Gatz.