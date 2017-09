Tegenstanders rukken op naar AfD-feest: politie moet tussenkomen

Op het plein werden onder meer leuzen tegen de AfD gescandeerd. De politie moest met een groot team ter plaatse komen om het protest te beëindigen.

De AfD wordt volgens exitpolls de derde partij van Duitsland. De partij komt naar verwachting uit op meer dan 13 procent van de stemmen, wat meer is dan eerdere peilingen aangaven (11 procent). De partij werd in 2013 opgericht door eurosceptici die zich vooral tegen de euro en het economisch beleid van Berlijn en Brussel keerden. De partij is sindsdien na een serie interne ruzies naar populistisch rechts opgeschoven en keert zich vooral tegen immigratie.