Taylor Swift haalt gelijk: ze werd aangerand door radio-dj

Na de aanranding, die plaatsvond toen Swift samen met Mueller en zijn toenmalige vriendin voor een foto poseerde, klaagde de zangeres bij het radiostation waar de dj werkzaam was. Hij werd ontslagen, en diende een rechtszaak in tegen Swift. Het zou haar schuld zijn geweest dat hij zijn baan kwijt was, en hij eiste van haar een schadevergoeding van 2,5 miljoen dollar.



Belachelijk, vond Swift. Ze liet het er niet bij zitten en klaagde op haar beurt Mueller aan. Om het geld was het de steenrijke Swift niet te doen, ze wilde vooral laten zien dat seksuele intimidatie en aanranding niet zomaar onder de mat kunnen worden geveegd.



Niet verantwoordelijk voor ontslag

Tijdens de rechtszaak tegen Mueller, die afgelopen week aan de gang was, getuigde Swift zelf, evenals haar moeder en haar voormalige bodyguard. Tijdens het proces werd bekend dat de rechter Swift in het gelijk stelde in de oorspronkelijke rechtszaak rond het ontslag van de dj. Zij was daar niet verantwoordelijk voor, aldus de rechtbank.



Restte dus nog de claim van Swift dat ze wel degelijk ongewenst betast werd. De jury achtte dat bewezen. De symbolische dollar die ze van Mueller krijgt is "van onmetelijke waarde voor alle vrouwen in eenzelfde situatie", aldus de advocaat van de zangeres. "Dit wil zeggen dat nee echt nee is, en laat iedere vrouw weten dat zij zelf bepalen wat aanvaardbaar is als het op haar lichaam aankomt."