Tankwagen vat vuur in Pakistan: "Zeker 100 doden"

In Pakistan zijn vanochtend zeker honderd mensen om het leven gekomen, nadat een tankwagen met olie van de weg was geraakt en in brand was gevlogen. Dat melden lokale media.

Het ongeval vond plaats op een snelweg nabij de stad Bahawalpur, in het oosten van Pakistan. Tientallen mensen zouden hebben geprobeerd lekkende olie op te vangen, toen de vrachtwagen ontplofte en in brand schoot. Meer dan zeventig motorfietsen en enkele auto's gingen naar verluidt in de vlammen op.



Enkele media spreken al van meer dan 120 doden. Er zou ook een 40-tal gewonden zijn.



Volgens ooggetuigen werd de vuurzee mogelijk veroorzaakt door mensen die aan het roken waren in de buurt van de verongelukte tankwagen. DETAILS: Oil tanker overturned, spilling its payload on #Bahawalpur highway (GRAPHIC VIDEO) https://t.co/d5pIBS9vle pic.twitter.com/hH4NqlwJ7s — RT(@ RT_com) 24/06/17 02:00