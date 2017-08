Syrische vluchteling wil IS oplichten en krijgt twee jaar cel in Duitsland

De man nam contact op met IS en vroeg de organisatie om 180.000 euro naar hem over te maken om wapens en explosieven te kopen waarmee hij dan aanslagen in Europa zou plegen. IS maakte nooit geld over naar de man.



De openbaar aanklager wilde een zwaardere straf voor de man wegens voorbereiding van een terroristische aanslag. De rechter achtte dat niet bewezen. Beide partijen gaan in beroep tegen de uitspraak.