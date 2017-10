Syrisch leger breekt verzet IS bij Homs

Syrische regeringstroepen hebben het laatste verzet dat strijders van Islamitische Staat nog boden in de buurt van Homs gebroken. Ten oosten van deze stad controleerde de terreurorganisatie nog een kleine enclave. Dat is nu voorbij, zei een legerwoordvoerder vandaag.

"De militaire operatie in de streek ten oosten van Homs is afgerond. De laatste groepjes terroristen zijn uitgeschakeld en een gebied ter grootte van 1800 vierkante kilometer is nu bevrijd van IS," was de verklaring.

Ondertussen hebben Syriasche regeringstroepen zich ook een toegang verschaft tot al-Mayadeen, een bolwerk van Islamitische Staat (IS) in de provincie Deir ez-Zor. Dat meldde vrijdag de vanuit Groot-Brittannië opererende website SOHR.