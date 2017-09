Bijna alle spelers van de nationale ploeg voetballen in de omliggende landen, eentje zelfs in de Chinese competitie." Het zou over de Rode Duivels kunnen gaan, maar de Syrische vluchteling Adnan Al Hafez (33) heeft het over zijn landgenoten: de Adelaars van Qasioun, genoemd naar de berg die boven de Syrische hoofdstad Damascus uittorent.

Vooraleer Al Hafez in de zomer van 2015 via de Balkanroute naar België trok, mocht ook hij zich een Adelaar noemen. Meestal vanaf de bank, dat wel.