Studie toont aan hoe gemakkelijk verkiezingen te manipuleren zijn met fake news

Politieke campagnes kunnen verkiezingen manipuleren door amper 400.000 euro te investeren in de verspreiding van nepnieuws en propaganda. Dat blijkt uit een nieuwe studie die analyseert hoeveel het kost om de publieke opinie te beïnvloeden middels de verspreiding van valse informatie via het internet.

Sinds de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar is 'fake news' een veelbesproken onderwerp: de kiescampagnes van Donald Trump en Hillary Clinton gingen gepaard met een explosie van nepnieuwsberichten.



Cybersecuritybedrijf Trend Micro onderzocht hoe nepnieuws wordt aangewend door politiek campagnes en vatte de resultaten van het onderzoek samen in een verslag getiteld 'De nepnieuwsmachine: hoe propagandisten het internet misbruiken en het publiek manipuleren'.



Uit hun analyse van Chinese, Russische, Midden-Oosterse en Engelstalige nepnieuwsdiensten blijkt dat deze diensten een goedkoop alternatief vormen voor traditionele advertenties en promoties. Via sociale netwerken verspreiden ze dubieuze informatie voor een prikje. Bovendien stelden de onderzoekers van dat nepnieuwscampagnes niet altijd het werk zijn van autonome computerprogramma's, maar ook verspreid worden door mensen via grote crowdsourcing-programma's.

Spotgoedkoop Share Met een totaal budget van ongeveer 360.000 euro kan een campagne met nepnieuws het kiesgedrag sterk beïnvloeden. "Of je in China, Rusland, Europa of de VS bent, het is erg gemakkelijk om deze diensten te kopen," zegt Simon Edwards, cybersecurity-expert bij Trend Micro.



Zo kunnen er op sociale media groepen gecreëerd worden die de geprefereerde ideologie aanhangen. Voor een goeie 5000 euro krijgen de campagnes daarbij een 5000-tal likes. Voor nog eens 5000 euro komen naar nog eens 20.000 commentaren bij.



Een nepnieuwsbericht gaat al online voor 2400 euro. Daarnaast kunnen campagnes ook retweets en andere promotionele diensten kopen, zoals de plaatsing van gerelateerde video's op Youtube die er mede voor zorgen dat het verhaal viraal gaat. Een straatprotest aankondigen en promoten via sociale media kost zo'n 9000 euro.



Campagnes kunnen voor ongeveer 2700 euro websites kopen die zich enkel en alleen bezighouden met de verspreiding van propaganda, vermomd als echt nieuws. Het onderhoud van de site komt neer op zo'n 4500 euro per maand. Een gerichte socialemediacampagne kost eveneens om en bij de 2700 euro.



De onderzoekers stelden ook vast dat een socialemedia-account op amper één maand tijd een online "beroemdheid" kan worden met 300.000 volgers voor amper 2300 euro.



