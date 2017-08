Strijdvaardige Trump haalt nu uit naar linkse groeperingen in Charlottesville

Die waren in Charlottesville samengekomen om te protesteren tegen de geplande verwijdering van het standbeeld van de confederale generaal Robert E. Lee uit een park in de stad in de zuidelijke staat Virginia. De figuur is een symbool van de slavernij. De 20-jarige James Alex Fields reed met zijn wagen in de menigte van tegenbetogers en doodde zo een 32-jarige vrouw en verwondde 19 anderen waarvan er 5 erg aan toe zijn.



Trump verdedigde vandaag zelfs de demonstranten aan de rechterzijde. "Ik heb neonazi's veroordeeld. Ik heb veel verschillende groepen veroordeeld. Maar niet iedereen die in het park protesteerde tegen de verwijdering van het standbeeld waren neonazi's, geloof me. Niet al die mensen waren blanke suprematisten, verre van".



"Deze week is het Robert E. Lee, volgende week Stonewall Jackson (eveneens generaal in het confederatieleger, red.). Is George Washington (eerste president van de VS, red.) de volgende? Je moet je afvragen: waar stopt dit?", zei Trump voorts.



Trump noemde racisme pas twee dagen na de gebeurtenissen dan toch "des duivels" en zei dat iedereen die geweld gebruikte in naam van de intolerantie "criminelen en uitschot zijn" en verantwoording zal moeten afleggen, "inclusief neo-nazi's, de KKK, aanhangers van de blanke suprematie en andere haatgroepen die verwerpelijk zijn tegenover alles waar wij als Amerikanen voor staan".



Vandaag richt hij dan weer het vizier op wat hij 'alt-left' groepen noemt.