Strijd om voorzitterschap Amerikaanse centrale bank ligt weer helemaal open

Aanvankelijk moest president Donald Trump niets van haar en haar lage rentebeleid hebben. Na zijn verkiezing sloot hij Janet Yellen toch weer in de armen. Maar nu het uur van de waarheid nadert, lijkt de strijd om het voorzitterschap van het Amerikaanse centrale bankenstelsel Fed toch weer helemaal open te liggen.

Favoriet bij de wedkantoren is niet langer de 71-jarige Yellen, die vijf jaar geleden werd benoemd door president Obama, maar zijn nu Jerome Powell en Kevin Warsh. De termijn van Yellen verloopt op 4 februari 2018.



Het kiezen van de Fed-voorzitter wordt gezien als de belangrijkste benoeming van Trump tot nu toe. De nieuwe voorzitter van de Fed zal niet alleen de opgeblazen balans van de Fed weer moeten afbouwen, maar ook het rentebeleid moeten normaliseren. Dat zal enorme gevolgen hebben voor de koers van de dollar en daardoor voor de internationale kapitaalstromen. Een hogere rente in de VS zal veel geld uit andere economieën kunnen aantrekken. Veel landen kijken daarom met argusogen naar deze benoeming.

Yellen zou te zeer een duif zijn in de ogen van Trump. Favoriet voor haar opvolging is op dit moment Jerome Powell. Hij zit nu al in het bestuur van de Fed en geniet de voorkeur van Trumps minister van Financiën Steven Mnuchin. Zijn belangrijkste uitdager zou Kevin Warsh zijn, een uitgesproken havik, die voor een veel snellere afbouw van de balans van de Fed is en ook voortvarender de rente zou willen verhogen. Warsh zat tussen 2006 en 2011 al in het bestuur van de Fed en is de favoriet van Trump zelf.