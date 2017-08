Storm Harvey zwakt af, maar dodental blijft stijgen

Na dagen van hevige regenval en overstromingen in de Amerikaanse staat Texas begint storm Harvey eindelijk in kracht af te nemen, maar ondertussen heeft de storm de staat Louisiana bereikt, waar hij opnieuw mensen op de vlucht jaagt. In Houston zakt het water en kunnen reddingswerkers de schade opmeten.

De tropische storm Harvey is woensdagavond verder afgezwakt tot een tropische depressie, meldt het National Hurricane Center. Toch blijft de kans op overstromingen bestaan, zeker in het westen van Louisiana en het oosten van Texas. De storm is gelokaliseerd op 15 km ten zuidwesten van Alexandria, in Louisiana, en zou volgens de Amerikaanse weerdiensten nog windstoten tot 55 km/uur halen. ©AFP

Het officiële dodental is voorlopig gestegen tot 25. Het aantal doden door de storm zal de komende tijd waarschijnlijk toenemen als huizen worden doorzocht en vermisten worden gevonden. De brandweer in Houston gaat van deur tot deur om te kijken of er nog mensen in ondergelopen huizen zitten.



Op dit ogenblik worden zeventien mensen officieel vermist. Amerikaanse media berichten dat lichamen worden gevonden nu het water zakt. ©Photo News

Voor 125 miljard dollar schade Texas zou mogelijk meer dan 125 miljard dollar nodig hebben om te herstellen van de schade die orkaan Harvey veroorzaakt. Dat deelde de gouverneur van Texas woensdag mee. Naast de inwoners, heeft ook de energiesector van de oliestaat zwaar te lijden onder het noodweer en in een chemische fabriek op 40 kilometer van Houston dreigt elk moment brand uit te breken.



Tijdens een persconferentie deelde gouverneur Greg Abbott mee dat Harvey al meer schade aanrichtte dan orkaan Katrina, die in 2005 New Orleans verwoestte. De Amerikaanse overheid wees toen een bedrag van 125 miljard dollar (104 miljard euro) toe om de stad er weer bovenop te helpen, maar volgens Abbott zal er voor het herstel van Texas nog meer geld nodig zijn. Moody's Analytics raamt de economische schade voorlopig op 51 à 75 miljard dollar. ©Photo News

Woekerprijzen "Het ergste moet nog komen voor het zuidoosten van Texas wat de regen betreft," aldus Abbott. De gouverneur waarschuwt de inwoners ervoor dat het water nog een week lang in de straten kan blijven staan. Hij wijst erop dat het getroffen gebied groter is dan de regio die in 2005 te lijden had onder orkaan Katrina, die aan meer dan 1800 mensen in New Orleans het leven kostte, en de delen van New York en New Jersey die in 2012 geraakt werden door superstorm Sandy. Daarbij vielen toen 132 doden.



De autoriteiten van Texas schatten dat zo'n 49.000 huizen schade opliepen door de overstroming. Meer dan 1000 woningen zijn volledig vernield. Ongeveer 195.000 mensen hebben het proces opgestart om overheidssteun aan te vragen, zegt het Federal Emergency Management Agency.



De staat onderzoekt ook honderden klachten over overdreven prijsstijgingen: broden zouden verkocht worden voor 15 dollar per stuk, benzine aan 100 dollar per gallon (3,78 liter) en de prijzen van hotelkamers schieten de hoogte in. ©REUTERS

Energiesector In de golf van Texas wordt bijna de helft van alle Amerikaanse olie geraffineerd, maar de energiesector krijgt zware klappen door de passage van de tropische storm. Verschillende olieraffinaderijen, waaronder de grootste van de VS, staan onder water en zijn gesloten. Ook tal van oliepijplijnen zijn voorlopig afgesloten, waardoor het land de komende weken geconfronteerd kan worden met een brandstoftekort en hoge olieprijzen.



Nu Harvey ondertussen aan land is gegaan in Louisiana, kan de storm er ook daar voor zorgen dat olieraffinaderijen tijdelijk de deuren moeten sluiten. De productie van schaliegas is eveneens zwaar teruggeschroefd. ©AFP