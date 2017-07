Stopzetting Amerikaanse bewapening van rebellen in Syrië "nefast voor gematigden"

De Midden-Oostenexpert noemde de beslissing bovendien "een schandalig einde" van het gefaalde Amerikaanse beleid, dat gericht was op een regimewissel in Syrië.



De Amerikaans-Britse terreurexpert Charles Lister beschuldigt de Amerikaanse regering dan weer van "kortzichtigheid". De door Amerika gesteunde groepen zijn de belangrijkste doelwitten van Rusland, beweerde hij op Twitter. "Moskou zal verrukt zijn", klonk het. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, waartegen de rebellen en terroristen strijden.

De Washington Post berichtte gisteren dat de Amerikaanse president Donald Trump beslist heeft de geheime wapenleveringen van de CIA aan de Syrische rebellen stop te zetten. Hij zou zich willen focussen op het vernietigen van Islamitische Staat (IS).



De geheime wapenleveringen startten in 2013 onder de voormalige president Barack Obama. De buitenlandse inlichtingendienst voorzag door hen als gematigd bestempelde rebellen van wapens en munitie. Desalniettemin klaagden verschillende groepen de afgelopen maanden erover, amper nog hulp van buitenaf te krijgen.