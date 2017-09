Stofzuigerfabrikant Dyson maakt "radicale en andere" elektrische auto's tegen 2020

De aankondiging werd al enige tijd verwacht, maar nog liet oprichter James Dyson niet in zijn kaarten kijken. "We zijn een team aan het samenstellen met topingenieurs van Dyson en talenten uit de autoindustrie", zei Dyson. "Dat team bestaat al uit 400 mensen, en we zijn agressief aan het recruteren. Ik investeer 2.25 miljard euro in dit streven".

"Het project zal nu snel groeien, maar we geven geen verdere informatie prijs. Er woedt een hevige competitie om nieuwe technologie in de autoindustrie en we moeten alles in het werk stellen om alle kenmerken van ons voertuig geheim te houden". Dyson verwees naar een studie van de Londense universiteit King's College, die uitwees dat elk jaar duizenden mensen in de Britse hoofdstad sterven door langdurige blootstelling aan luchtvervuiling. "Het is onze taak een oplossing aan te reiken voor het grootste milieuprobleem. Ik kijk uit naar het moment dat ik kan tonen wat naar ik hoop uniek en beter zal zijn".

Dyson verklaarde voorts dat een team binnen zijn bedrijf in 1990 werkte aan een cyclonische filter die op de uitlaat van een wagen kon gemonteerd worden "om fijnstof tegen te houden", maar dat het project enkele jaren later werd stopgezet "omdat niemand toen interesse toonde" in het systeem. "Maar nu hebben we eindelijk de kans om al onze technologie samen te brengen in dit product", zei Tyson. "In plaats van de uitstoot aan de uitlaat van de auto te filteren, kunnen we het probleem nu bij de bron aanpakken".