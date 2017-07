Stephen Colbert biedt Eric Trump excuses aan: "We dachten altijd dat jij de domste was. Maar we waren mis"

In de e-mailconversatie schreef Trumps oudste zoon onder meer dat hij maar al te graag beschadigende info over Hillary Clinton wilde ontvangen. "Als het is wat je zegt dat het is, wil ik het graag, zeker later in de zomer", antwoordde Trump jr.

Dat hij die e-mails zelf op Twitter gooide, vindt Colbert hilarisch. "Wat doe je nu? Wie heeft hem gezegd dat te doen? Heeft hij zelfs een advocaat?!"

"Bij deze wil ik me ook formeel excuseren", ging de tv-presentator van de Late Show verder. "Ik wil me excuseren bij Eric Trump. We dachten altijd dat jij de domste was. Maar we waren mis."

Lees ook: Trump beloofde "enorm nieuws" over Hillary Clinton nadat zijn zoon een afspraak maakte met een Russische advocate.

En ook: Zo vader zo zoon? Net als zijn vader let Donald Trump Jr. niet graag op zijn woorden. (+)