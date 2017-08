Station Londen ontruimd na plof van e-sigaret

Later meldde de politie dat het plofje vermoedelijk was veroorzaakt door een elektronische sigaret in een tas. "Het lijkt erop dat niemand gewond is geraakt." Voor de zekerheid doorzocht de politie het station met honden alvorens het weer vrij te geven.



Groot-Brittannië is op zijn hoede na terreuraanslagen eerder dit jaar in Londen en Manchester die aan 36 mensen het leven kostten.



Eerder vandaag was er alarm op de luchthaven van Liverpool nadat een verdacht pakket was gevonden. De terminal werd ontruimd en passagiers moesten in hun vliegtuigen blijven totdat het pakketje onschadelijk was gemaakt.