Stafchef spreekt uitzonderlijk over gesneuvelde zoon om Trump te verdedigen

Normaal weigert stafchef van het Witte Huis John Kelly openlijk over zijn zoon, die als soldaat omkwam in Afghanistan, te spreken. Maar nood breekt wet. Ter verdediging van president Trump, die in een pr-moeras is beland omdat hij de weduwe van een gedode militair zou hebben geschoffeerd, bracht hij in een persverklaring zijn persoonlijke tragedie te berde.

Tegelijkertijd sprak Kelly harde woorden over Frederica Wilson, het Democratische Congreslid dat de bal aan het rollen bracht. Zij zat in de auto met de weduwe van een in Niger gedode sergeant toen Trump haar belde, volgens Wilson met de botte mededeling dat haar man "wist waarvoor hij getekend had, maar dat het desondanks toch pijn moest doen".



"Het verbijstert me dat een Congreslid heeft meegeluisterd met dat gesprek", zei Kelly. Verbijsterd is hij ook over de daaropvolgende mediaoptredens van Wilson, die hij opportunisme verwijt ten koste van een gesneuvelde soldaat. Het getuigt van een breder verval van Amerikaanse waarde, aldus een sombere Kelly, die naar eigen zeggen zijn gedachten op een rijtje moest zetten op de militaire begraafplaats van Arlington.