Stafchef in de bres voor Trump na klachten over ongevoeligheid na telefoontje aan oorlogsweduwe

Toen de president toch besliste om contact op te nemen met de nabestaanden, vertelde Kelly hem over zijn ervaringen toen zijn zoon in 2010 sneuvelde. Het toenmalige hoofd van de marine Joseph Dunford - nu Chairman of the Joint Chiefs of Staff, de hoogste officier binnen de Amerikaanse strijdkrachten - had hem er destijds op gewezen dat zijn zoon wist wat de gevaren waren, maar dat hij alsnog had besloten zijn land te dienen. Kelly raadde Trump aan om hetzelfde te zeggen. "Op die manier probeerde hij duidelijk te maken dat de gesneuvelde een moedig man is, een gevallen held."