Staakt-het-vuren in Oekraïne wordt vanaf vrijdag verlegd dankzij start van het nieuwe schooljaar

Voor de OVSE, die een waarnemersmissie in het oosten van Oekraïne heeft, geldt dit staakt-het-vuren als een "gemeenschappelijk en bemoedigend signaal van alle ondertekenaars" van het vredesakkoord van Minsk, dat al dateert van februari 2015. Ook de speciaal gezant van de Verenigde Staten in Oekraïne, Kurt Volker, liet weten de wapenstilstand te steunen.



Op 24 juni waren de strijdende partijen overeengekomen tijdens het oogstseizoen de wapens te laten zwijgen, en dat tot en met 31 augustus.



Bij het conflict zijn sinds 2014, toen Rusland de Krim annexeerde en in Oost-Oekraïne pro-Russische milities aan de macht kwamen, al meer dan 10.000 doden gevallen.