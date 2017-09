Speculatie over "imminent" ontslag Amerikaanse buitenlandminister Tillerson

Dat Tillerson en Trump niet altijd op één lijn zitten, werd de voorbije weken meer dan eens duidelijk. Na Trumps controversiële uitspraken over het geweld in Charlottesville, zei Tillerson dat de president "voor eigen rekening" sprak. En de Noord-Koreaanse crisis hoopt Tillerson op te lossen met diplomatieke inspanningen, terwijl Trump twitterde dat "alle opties op tafel liggen".



Volgens een medewerker zou Trump zijn buitenlandminister verwijten "totaal establishment" te zijn in de afhandeling van internationale zaken. Tillerson zelf zou tegenover Trumps nieuwe stafchef John Kelly dan weer zijn beklag gedaan hebben over de onophoudelijke controversiële uitspraken van de president.



Wat er ook van aan is, volgens het Witte Huis blijft Tillerson "een vertrouwd en erg gewaardeerd lid van het kabinet van de president en het nationale veiligheidsteam".