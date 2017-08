Speciale aanklager vraagt aan Witte Huis documenten op in onderzoek naar Donald Trump

In de Verenigde Staten heeft de speciale aanklager Robert Mueller voor de eerste keer documenten opgevraagd bij het Witte Huis. De aanvraag kadert in het onderzoek naar president Donald Trump wegens mogelijke belemmering van de rechtsgang en naar eventuele Russische inmenging bij de jongste presidentsverkiezingen in de VS. Dat schrijft The New York Times.

De onderzoekers willen documenten inzien met betrekking tot Michael Flynn, de voormalige veiligheidsadviseur van Trump. The New York Times citeert bronnen dicht bij het onderzoek. Volgens de krant zou het nieuw signaal zijn dat het onderzoek van Mueller steeds sterker en belangrijker wordt.



Het onderzoek specifiek gericht op Trump betekent een keerpunt in het onderzoek dat een jaar geleden van start ging, en tot nu toe focuste op de mogelijke inmenging van Rusland tijdens de verkiezingen van 2016 en de banden tussen de campagne van Trump en het Kremlin. In januari verzekerde de voormalige FBI-baas James Comey nog aan Trump dat die zelf niet het onderwerp uitmaakte van een onderzoek. Volgens bronnen veranderde dat echter kort nadat Trump in mei Comey ontsloeg.



Trump en de Russische overheid ontkennen categoriek de beschuldigingen. Vrijdag raakte echter bekend dat Mueller intussen een grand jury heeft samengesteld. De samenstelling van een grand jury betekent dat Mueller de mogelijkheid krijgt om getuigen onder eed te ondervragen. Daarnaast kan hij ook dagvaardingen uitschrijven. Als het nodig is kan de grand jury ook beslissen om mensen aan te klagen en voor de rechter te brengen.