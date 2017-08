Speciale aanklager naar Russische inmenging in VS-verkiezingen stelt grand jury samen

In het onderzoek naar eventuele Russische inmenging bij de jongste presidentsverkiezingen in de VS, heeft speciaal aanklager Robert Mueller een grand jury samengesteld. Dat meldt de krant The Wall Street Journal vandaag op basis van enkele juridische bronnen. Daarmee gaat het onderzoek een nieuwe fase in, zo schrijft de krant.

De samenstelling van een grand jury betekent dat Mueller de mogelijkheid krijgt om getuigen onder eed te ondervragen. Daarnaast kan hij ook dagvaardingen uitschrijven. Als het nodig is kan de grand jury ook beslissen om mensen aan te klagen en voor de rechter te brengen.



Mueller onderzoekt of er tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen onwettige contacten hebben plaatsgevonden tussen Rusland en het team van Donald Trump. Mogelijk zou het Kremlin op die manier geprobeerd hebben om de uitslag van de verkiezing te beïnvloeden.



Trump heeft altijd ontkend dat er sprake was van "collusie" tussen het Kremlin en zijn campagneteam. Hij meent dat hij het slachtoffer is van een "heksenjacht".