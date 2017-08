Spanning in Ruslandonderzoek komt weer bovendrijven: geheime zoektocht naar man achter Trump-files

Twee medewerkers van het Amerikaanse Congres zijn in juli naar Londen gereisd in een poging om Christopher Steele te spreken, de Britse ex-MI6-agent achter het controversiële dossier over president Donald Trump dat in januari uitlekte. Opvallend: de leiders van de Inlichtingencommissie van de Senaat waren niet op de hoogte van de missie.

Het nieuws vestigt nog maar eens de aandacht op de verwoede pogingen van de commissie om grip te krijgen op het onderzoek naar de rol van Rusland bij de presidentsverkiezingen in 2016. De betrouwbaarheid van het dossier dat Steele samenstelde, is een belangrijk deel van dat onderzoek. Het bewuste 35 pagina's tellende dossier lekte in januari uit, maar circuleerde daarvoor al enige tijd in Amerikaanse politieke en mediakringen. In het rapport viel - naast de beruchte golden shower-passage - onder andere te lezen hoe Donald Trump al vijf jaar door Poetin wordt ondersteund. Lees ook: Wat u moet weten over het 'geheime' rapport-Trump Commissie niet op de hoogte Het is geen geheim dat de onderzoekscommissie graag met Steele wil spreken. Maar het bezoek aan Londen vond plaats zonder medeweten van de inlichtingencommissie, zegt Democratisch vice-voorzitter Adam Schiff. "Ik wist er niets van, en ik denk dat meneer Conaway (Mike Conaway, de Republikein die het onderzoek leidt, red.) er ook niets van wist", aldus Schiff aan CNN. "Maar de realiteit is dat we Steel willen ontmoeten, we willen dat hij voor de commissie verschijnt. Als hij dat niet wil doen, zullen meneer Conaway en ik graag naar Londen gaan om met hem samen te zitten. Hij heeft ongetwijfeld zeer relevante informatie die ons onderzoek vooruit kan helpen." Lees ook: The Golden Shower-bron moest dood (+) Devin Nunes Maar een bron binnen het Congres houdt vol dat de twee medewerkers voor officiële commissiezaken in Londen waren, en dat een van hun opdrachten was contact te leggen met de advocaten van Steele. Volgens Politico zijn de twee onaangekondigd gaan aankloppen bij de advocaten. Dat deden ze op verzoek van de stafchef van de commissie. Dat is Damon Nelson, al jaren een vertrouweling van commissievoorzitter Devin Nunes. Nunes maakte deel uit van Trumps transitieteam en haalde de woede van de Democraten op de hals door tijdens het onderzoek nauw contact te onderhouden met de president. Hij moest uiteindelijk de leiding over het onderzoek neerleggen omdat hij achter de rug van de commissie bleek samen te werken met het Witte Huis. Sindsdien heeft Schiff meermaals zijn beklag gedaan omdat Nunes zich blijft moeien met het onderzoek. Volgens sommige bronnen zou vice-president Mike Pence zich intussen al opmaken voor het presidentschap. Zou het werkelijk? En vooral: zou president Pence een verbetering zijn? Lees er meer over in onze Pluszone.