Spanje, waar banden smelten

Bijna heel Spanje zweet zich al meer dan een week te pletter. Vooral in de streken langs de Middellandse Zee, zoals Catalonië, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalusië en ook op de Balearen is het letterlijk bakken en braden. Vorige week werd zelfs het record uit 1994 verbroken: in de gemeente Montoro, in de Andalusische provincie Córdoba, wees het kwik 47,3 graden Celsius aan, of een tiende van een graad meer dan in 1994. Dat gebeurde niet eens 's middags, maar om 17.10 uur 's avonds.